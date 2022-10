Detienen a mujer que habría asesinado a su pareja en Limpio

El subjefe de Homicidios de la Policía Nacional, comisario Fabio Flores, explicó que aprehendieron a la pareja del hombre que murió en la ciudad de Limpio días atrás. Señaló que su versión de cómo habría fallecido el hombre no coincide con las imágenes de circuito cerrado a la cual pudieron acceder los intervinientes.

“En base a su relato que no podía sostener y cambia de versión de forma continua, se pudo obtener unas imágenes en las inmediaciones de la vivienda, en donde pudimos apreciar que no coincidía con lo que decía la señora , no se le veía a estas personas ingresar a la vivienda ni saliendo”, expresó.

Tras esta situación “los elementos pusimos a disposición de la Fiscalía, ayer se llevó a cabo la autopsia y el mismo presenta una herida en la altura del pecho (que afectó al corazón y al pulmón). Los especialistas manifiestan que se necesita una presión importante para realizar la herida”.

Antecedentes

“Los vecinos cuentan que ya venían manteniendo inconvenientes anteriores, la señora manifiesta que en su momento hizo una denuncia avisando que iba a ver un distanciamiento. Estamos recolectando datos porque la señora no recuerda la fecha que lo hizo, se maneja por situación familiar e inconvenientes entre parejas (motivo del hecho)”, enfatizó.

