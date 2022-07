Desvinculan a Fátima Saucedo de la EBY

Escuchá esta Noticia en Audio.

“A nosotros no nos notificaron de la resolución, Fátima estuvo hace unos minutos en su lugar de trabajo y no tenemos ningún tipo de notificación, evidentemente la resolución llegó primero a la prensa que a nosotros. No sabemos los fundamentos del motivo de la resolución que se llevó al juez para decretar la suspensión de la misma”, afirmó.

“Una vez nos remitan los antecedentes, se reenvía como una demanda al ámbito laboral y entramos a discutir si los fundamentos del despido son ciertos o no”, sostuvo.

Sobre supuesto planillerismo:

Explicó que el sumario se estableció por varios días, los cuales aseguró que están justificados a través de certificados médicos su inasistencia a su lugar de trabajo. “En el reglamento de la EBY se establece que los funcionarios pueden tener 10 horas al mes de permiso”, refirió.

“Su jefe le dice ‘para que no tenga problema veni marcá y después andate no más’. Eso esta en el sumario, lo que pasa es que no se dice, hay que llamar al jefe y reclamarle a él”, comentó.