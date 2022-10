Destacan progreso del deporte paraguayo en asamblea de Comités Olímpicos

Escuchá esta Noticia en Audio.

Agregó que el país tuvo más medallas en Juegos Panamericanos pero exclusivamente se debe al proceso que tenemos que hacer cada uno, y al asumir que nosotros tenemos el rol de hacer progresar nuestro Comité.

“Las oportunidades están, tenemos que tomarlas. Mi Comité recibe la misma ayuda que recibía hace unos años pero hoy los números son diferentes debido a la gestión que nosotros hacemos hoy” dijo.

Apunto que “tenemos que asumir nosotros nuestro rol de sacar adelante nuestro propio Comité Olímpico y para esto somos miembros de ANOC, organización en la que podemos compartir ideas y ayudas y poder, todos juntos, equilibrar las desigualdades, somos chicos, pero eso no me detiene y me da más fuerzas a seguir creciendo e ir para arriba” puntualizó.

“Las oportunidades son muchas pero tenemos que aprender a utilizarles y aprovecharlas”, enfatizó Camilo Pérez.

“Quiero hablar en nombre de mi país. Soy presidente de un Comité Olímpico chiquito, Paraguay. Cuando asumí mi presidencia del Comité Olímpico del Paraguay hace 11 años. Creo que el progreso está exclusivamente en nosotros, los presidentes de Comités Olímpicos, porque el Comité Olímpico Internacional, la solidaridad olímpica y en nuestro caso también, Panam Sports, nos dan una cantidad inmensa de oportunidades, y nosotros tenemos que hacer lo nuestro, nuestra autogestión y sacar adelante eso que sentimos que nos falta”, concluyó. IP