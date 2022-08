Designaciones de Estados Unidos “cambió el escenario electoral – político paraguayo”, aseguran

El investigador y director Ejecutivo de BASE IS, Abel Irala aseguró que las designaciones de “significativamente corruptos” por parte de la Embajada de los Estados Unidos “cambió el escenario electoral - político” en Paraguay.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Esto cambió absolutamente el escenario electoral – político paraguayo. Creo que hay dos aspectos fundamentales que vemos como resultado, en primer lugar vemos un debilitamiento y una explosión de la crisis interna del Partido Colorado que ya se venía arrastrando desde hace varios años. Por otro lado, hay una derechización en general del escenario electoral paraguayo”, afirmó.

“Antes de que la Embajada de Estados Unidos designe como significativamente corruptos a Horacio Cartes y Hugo Velázquez teníamos un escenario electoral que se estaba abriendo con un Partido Colorado con sus dos fuerzas, pequeñas fugas. Negociaciones en la Concertación y una presencia importante del Frente Guasu”, refirió.

“Desde los sectores de izquierda y progresistas están pensando en la alternancia acompañada de algún tipo de cambios que puedan tocar de alguna manera las estructuras de desigualdades que existen en Paraguay”, señaló.

