Desarmadero en Ñemby: Fiscalía aún no tiene autorización de jueza para retirar piezas de vehículos

La fiscala Otilia Aguilera manifestó que la jueza Norma Salomón aún no dio la autorización para ingresar nuevamente en el presunto desarmadero en Ñemby para retirar las piezas de otros vehículos que fueron encontrados en el lugar. Contó que sólo retiraron un automóvil denunciado como robado.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Ingresamos y sacamos un vehículo pero los otros objetos no podemos sacar porque estamos esperando la autorización de la jueza Norma Salomón. Hasta el momento no estamos consiguiendo que nos autorice para poder ingresar nuevamente y sacar los objetos que encontramos allí”, expresó.

Mencionó que la investigación se inició tras la denuncia de robo de un vehículo en la ciudad de Fernando de la Mora.

“Se activó el GPS del automóvil y saltó esa dirección, se individualiza la casa y se podía ver desde afuera que el vehículo estaba ahí”, comentó.

“Funciona como un desarmadero. Varias partes de vehículos encontramos en el lugar. Los vecinos no saben nada, creo que sí saben todo pero no se quieren meter, tienen miedo. No sabemos quiénes están detrás de esto”, dijo.

More Entradas for Show: Franja Roja