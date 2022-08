Desafío Abdo – Núñez: “La falta de respeto entre autoridades no lleva a nada”, afirma Juan Afara

El senador Juan Afara cuestionó los desafíos entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el diputado Basilio ‘Bachi’ Núñez. Sostuvo que “la falta de respeto entre autoridades no lleva a nada” y que los electores no buscan presenciar estas discusiones.

“El elector no quiere escuchar ese tipo de confrontaciones que no llevan a ninguna parte, la falta de respeto a la autoridad, investidura y entre autoridades no lleva a nada saludable, tenemos que construir, presentar y hablar de propuestas de como podemos mejorar. No nos va a llevar a ningún final feliz el agravio y las ofensas”, aseveró.

Al ser consultado sobre la situación política el legislador mencionó que “esta muy convulsionada, hay cosas que pasan a diario que nos sorprenden, los que estamos en política sabemos que uno esta expuesto pero a veces nos sorprende y alarma porque en la historia política de mi vida siempre trabajé y construí, pero nunca pasaron tantas cosas como ahora”.

“Tenemos que respetarnos, para mi eso es fundamental. Cada quien tiene que solucionar sus problemas donde debe. Cada quien tiene su manera de hacer política. Hoy el agravio no lleva a nada, al igual que la agresividad. Esto es muy delicado y tenemos que tratar de volver a la línea de respeto”, expresó.