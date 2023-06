Derlis Osorio dice que su apoyo a Beto Ovelar “es por el Partido Colorado”

Ante una convocatoria a sesión extraordinaria del JEM, el senador David Rivas, representante de la Cámara de diputados ante el Jurado en el periodo anterior, señaló que “técnicamente” ya no poseen el cargo, debido a que ya asumieron los nuevos legisladores. Rivas señaló que “no se va a presentar”, pero aclaró que no puede señalar si se trataría o no de una cuestión irregular la convocatoria realizada por Rodrigo Blanco, quien había sido designado como presidente.