Derlis Larroza no descarta que Efraín Alegre pretenda que hayan dos convenciones liberales

El Directorio ratidicó esta tarde la convocatoria de la convención en el Polideportivo Municipal de Fernando de la Mora, en respuesta al comunicado de Efraín Alegre de querer hacer en el Rowing Club de Asunción.

¿Dónde se hará la convención liberal?

“La mayoría del Directorio el presidente ya lo perdió y no quiso aceptar esa derrota del Directoria, se convoca a la convención en la ciudad de Fernando de la Mora y pone como excusa que el intendente de Fernando no le dio la autorización pero no le dio autorización para usar el teatro”, expresó Larroza.

¿Por qué Efraín Alegre quiere cambiar el lugar de la convención?

“Hay 600 convencionales y Alegre no tiene la mayoría y lo que él quiere es dividir la convención de manera a que él se vaya a otro lugar con sus simpatizantes a decir que su convención es válida pero nosotros estamos seguros de que tenemos la razón jurídica”, manifestó.

¿Podría realizarse dos convenciones?

“Si él no es un presidente democrático que respeta la mayoría del Directorio puede hacer lo que quiera, pero si es un presidente democrático tiene que estar presente donde le convocó el Directorio Partidario en la ciudad de Fernando de la Mora el domingo 6”, sostuvo.