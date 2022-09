Denuncian que adolescente fue agredida brutalmente por otra joven en la vía pública en Itauguá

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No me creerían si les digo que no hay un contexto. Mi hermana nunca hizo nada para provocarle a esta gente. Nada puede justificar un hecho de esta magnitud. Ella no se acordaba lo que pasó por los fuertes golpes que recibió”, comentó.

“Todo empezó en junio con una amenaza en junio contra mi hermana, hicimos la denuncia y quedó ahí. En julio hubo una tentativa de agresión en mi contra por parte de la mamá de esta chica que agredió a mi hermana. Ellas lucran con este tipo de cosas, hacen que las personas reaccionen por ellas y ahí le meten una demanda”, explicó.

El hecho ocurrió el pasado 02 de agosto, sin embargo los familiares obtuvieron ayer los videos del circuito cerrado.

“La nena está imputada por coacción, estamos viendo también para que se le impute a la mamá en calidad de cómplice. Hasta ahora nos siguen amedrentando”, lamentó.

