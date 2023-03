Escuchá esta Noticia en Audio.

Tras una denuncia de supuesto maltrato que recibió una mujer con avanzado estado de cáncer de mama por parte del Dr. Luis María Alarcón, jefe de Oncología del Instituto Nacional del Cáncer, el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, emitió un comunicado, repudiando el caso.

Recibimos una denuncia el día de hoy a cerca de una paciente que solicita un amparo para recibir un medicamento. “La paciente contó que le dijeron ´no necesitas este medicamento porque ya te vas a morir´ y ese no es el trato para una persona y menos por un médico”, relató el Defensor.

“Me pareció algo muy delicado por eso decidí hacer un comunicado. La paciente me contó partida en dos ese relato. No tuve la posibilidad de hablar con este doctor. No me consta que haya otras denuncias, de este caso sí porque yo la recibí, todo lo que está en el comunicado es lo que dijo la paciente”, contó.

Ante esta situación, el defensor se pronunció señalando lo siguiente: “Hoy se hace uso de este espacio, para manifestar repudio por el trato inhumano y humillante brindado por el actual jefe del Servicio de Oncología del Incan, Dr. Luis María Alarcón, debido al maltrato psicológico que sometió a una paciente oncológica…exhortamos al Ministerio de Salud Pública que realice el debido acompañamiento a esta situación, además de que se ordene la apertura de un sumario y medidas sancionatorias contra el citado responsable”, indica el comunicado.