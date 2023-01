Denuncian abuso y “brutal” maltrato de una niña por parte de sus familiares en Emboscada

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Este es un caso gravísimo, la niña tiene 13 años y cuando tenía 09 años fue abusada por su propio padre, él está en la cárcel condenado. Aquí no se termina el problema porque la menor es maltratada por su madre y hermana mayor”, expresó.

Refirió que la mujer responsabiliza a la menor de “meter” a la prisión a su padre. En ese sentido dijo que la niña de 13 años está bajo presión por parte de su madre y padre.

“Ella relató el abuso que sufrió por parte de dos primos. Lo triste es que la conocí hace una semana, soy discapacitada y estaba pidiendo alguien que me ayude con mis perritos, la niña vino porque necesitaba trabajar (…) Me di cuenta que no quería ir a su casa y empezó a llorar, pasó lo mismo en el segundo día y al tercer día me cuenta toda la historia ”, explicó.

Comentó que realizó la denuncia a través de Fono Ayuda donde la menor relató el caso de abuso por parte de sus primos y el maltrato de su madre.

“Ella tiene autolesiones por intentos de suicidio y ademas tiene un aborto de hace dos meses (…) La madre le exige que tiene que trabajar”, contó.

More Entradas for Show: Franja Roja