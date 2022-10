Denuncian a interventores de la Gobernación del Guairá de malversar unos G. 12 mil millones

Escuchá esta Noticia en Audio.

Peralta señaló “espantoso el trabajo el del interventor y su equipo, entramos y tenemos que trabajar tras la mala administración del gobernador saliente. En un momento dado pedimos con los compañeros concejales para intervenir a los interventores, ellos tocaron plata aproximadamente en tres meses G. 12 mil millones”.

Manifestó que “figura que pagaron deudas anteriores, el despilfarro era impresionante, tenemos que entrar a trabajar y controlar”. Expusó que ”lo triste es que vamos a controlar pero ellos ya usaron el dinero, una pena y una vergüenza, pedíamos informes a los interventores y nunca enviaban”.

Aseveró que “a mí no me va a temblar la mano, si yo tengo que denunciar a los interventores, voy a plantear a los concejales. No me va a temblar la mano, si ya denuncie al exgobernador por qué me va a temblar la mano para denunciar a los interventores, solo en Guairá pasa esto”.

