Denuncia presentada por Cartes es un “cháke político” que no va a llevar a nada, afirma Hugo Richer

El exsenador del Frente Guasú cuestionó que las diferencias políticas se quieran judicializar y dijo que es una “tendencia” en la región ejemplificando a Brasil y Argentina.

“Es delicado cuando las diferencias políticas se quieren judicializar, esa es toda una tendencia, veamos a Brasil y a Argentina, hay una tendencia de judicializar la política”, expresó.

“Pienso en cuál sería la jugada política de esto, me parece que le falta seriedad a la presentación del señor Cartes y además en una parte dice ‘todos los que pretendieron la caída del Partido Colorado’, yo por ejemplo creo que es importante la caída del Partido Colorado por una serie de razones”, dijo.

“Deja a criterio de los fiscales para que realicen la investigación correspondiente y no dan nombres, puede ser cualquiera. Te puedo asegurar que de aquí a seis meses no va a pasar nada porque no le veo contenido ni dirección a una presentación como esta”, subrayó.

“Es un cháke político es un ‘mirá que yo tengo el poder’ pero repito que acá no va a pasar nada con este tipo de denuncias innominadas”, indicó.

“Entre colorados siempre se acusan, se amenazan, usan el poder en sus campañas políticas pero ellos actúan así ¿Cómo actúo Horacio Cartes durante su gestión como presidente? ¿A caso un local partidario no fue atropellado quedando un joven asesinado?, sostuvo.