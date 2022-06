Definir candidaturas de la concertación mediante una encuesta puede ser peligroso, afirman

“Una intención de voto no es igual que un voto consumado, yo puedo tener muchísima gente que me dice en las encuestas que me va a votar pero después no tengo la capacidad de entusiasmar lo suficiente para que estas personas se vaya a elegirme. La única manera de poder demostrar la capacidad de adherencia es ir a unas elecciones”, expresó Núñez.

Cabe recordar que la diputada y precandidata a la Presidencia, Kattya González, Kattya González planteó recurrir a una encuesta para definir al mejor posicionado de entre los opositores, para encabezar la chapa presidencial, mientas que el segundo mejor ubicado, iría como vicepresidente y los demás serían colocados en la lista de senadores y diputados. Según Núñez, ambas se reunieron para dialogar sobre las listas al Senado.

Asimismo indicó que las duplas se conocerán recién a finales del mes de julio, cuando dentro de la concertación se formarán movimientos políticos que presentarán sus propios candidatos que competirán en las internas a desarrollarse el 18 de diciembre.