Escuchá esta Noticia en Audio.

“Personalmente le reclamé al defensor, él convocó hace 14 días a una reunión y cuando a mí me tocó la oportunidad le dije que me estaba haciendo seguir, frente a todos los funcionarios, le dije que no tiene sentido que me haga seguir porque el responsable de las denuncias no soy yo, es Miguel Godoy, todas las denuncias son muy anteriores a cuando yo asumí”, sostuvo.