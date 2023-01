Defensa de Cartes responde sanciones de EEUU: “Son ataques políticos que nacen de Paraguay”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sobre sanciones de EEUU:

“Toda persona tiene derecho a ser presumida inocente y de disponer de copias, medios y plazos para ejercer su defensa. Lo más importante: tiene derecho a acceder a las actuaciones. Intentan destruir políticamente a Horacio Cartes. Estamos convencidos que se van a revocar ambas sanciones. Mi representado esta siendo perseguido injustamente”, dijo el abogado.

“Nosotros tenemos un equipo jurídico en Washington para tomar medidas. Con las sanciones que se comunicaron hoy se violaron los derechos del ciudadano Horacio Cartes. Nos hemos limitado a analizar en este momento si la comunicación de la Embajada tenía algún presupuesto fáctico. Lo que puedo señalar es que cualquier consecuencia va a ser atendida”, mencionó.

“Por ahora, puedo decir que las actividades del Grupo Cartes van a seguir con normalidad. Les aseguro a las personas que las empresas van a seguir con sus operaciones normales en el país. Estos son ataques políticos que nacen desde Paraguay y proporcionados por personas que están aquí, están muy bien identificadas”, expresó.

“Cartes esta a disposición del Ministerio Público y de cualquier autoridad. Respecto a los Estados Unidos, esta también siendo representado allá y no hay procesos abiertos en su contra. Estamos ante un proceso oscuro y unilateral. Comunican ante toda la prensa del Paraguay una sanción, todo esta al revés y afecta el proceso electoral. Esta sanción no es legítima porque no se prueba nada”, señaló.

“Esto es inapelable. Para mí en Paraguay todavía existe una Constitución Nacional que debe ser respetada. Entre todo lo que hemos escuchado hoy, lo más absurdo fue el supuesto vinculo con Hezbolá. No hay un solo paraguayo que apoye tanto a Israel como él. No hay pruebas de eso y si las tienen que muestren. “Es absolutamente falso que él haya sobornado a un funcionario o legislador ¿qué Ley beneficia a Horacio Cartes? Hasta donde sé no lo dejaron jurar como senador habiendo sido electo”, mencionó.

“¿Quien estaría en condiciones de que estas acciones son políticas? Esto es un ataque a un presidente de un Partido importante donde más de la mitad del pueblo paraguayo acompaña”, expresó.