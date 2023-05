Decano de FADA asegura que las obras realizadas en su gestión fueron entregadas

Escuchá esta Noticia en Audio.

“La Fiscalía acudió a la facultad con una orden de allanamiento que no aclaraba el motivo y yo pregunté al fiscal y me dijo que me iba a enterar en su momento pero realmente él no me informó a mi”, manifestó.

“Me dijeron que aún no hay información, yo estoy manejando la misma información que la prensa. Ni siquiera tenemos el expediente para poder tener una certeza. Ayer el Consejo Directivo quitó un comunicado, yo les cité a una reunión y estaban más sorprendidos que yo”, expresó.

“Hay algo que tenemos que modificar, tenemos un sistema en los que todos los decanos debemos atender todas as áreas, yo donde estoy sentado no solo tengo que ser arquitecto, tengo que ser economista, contador, administrador, psicopedagogo, pedagogo”, mencionó.

“Todas las pequeñas obras que se realizaron en mi gestión se han entregado, tenemos un antecedente en la gestión anterior en que la empresa no cumplió y venció el seguro de oferta y en mi gestión yo tuve que pagar porque el seguro nos ganó a nosotros”, sostuvo.

El Ministerio Público allanó este jueves la sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA), por una denuncia de funcionarios fantasmas y contratos con empresas para servicios que al final eran realizados por funcionarios de la casa de estudio.

¿A nivel interno hubo denuncia?

“A nivel interno no hubo denuncia oficial, directamente el denunciante fue la Fiscalía, pero oficialmente denuncias internas no hubo, hubo una fábrica de rumores, sí comentarios de pasillos pero si voy a hacer caso a cada uno de ellos sería un caos”