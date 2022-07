¿Debería renunciar Vicente Bataglia? “De buenas a primeras, sí, es muy grave”, dice Querey

El senador Jorge Querey manifestó que el caso de Ramón Samudio refleja un problema estructural en el Instituto de Previsión Social. Mencionó que el titular de IPS no dio explicaciones suficientes y razonables sobre la amputación. ¿Debería renunciar Vicente Bataglia? "De buenas a primeras, sí, es muy grave", aseveró.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No tenemos la suficiente información médica como para hablar de cuál era la prioridad (amputación). Estos casos son particulares que reflejan un problema estructural por eso la Superintendencia de la Salud debe intervenir”

“Creo que hasta hoy día no tienen explicaciones. Me parece grave que los residentes hayan ingresado sin el tutor a la intervención. Un residente de tercer grado está terminando la especialización y puede realizar esa intervención pero no está autorizado a hacerlo solo. El tutor tiene que estar ahí”, sostuvo.

“Me parece preocupante la formación médica, estamos en una situación crítica. La opinión pública sabe de las famosas universidades garage que conlleva un problema”, lamentó.

