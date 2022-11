Debería existir votos para juicio político a Fretes porque hay “pruebas contundentes” dice diputado

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Creo que debe prosperar por varias razones, primero que hay bancadas políticas que se declararon muy profamilias y una de las formas de constituir es a través de la injusticias que se cometen por la corrupción. Si van a estar a favor de las familias decentes, profamilia y provida obviamente no puede apoyar una familia corrupta como esta de padre e hijo”, sustento.

“Obviamente hay otras formas de pensar en tiempos electorales ya que la mayoría de los parlamentarios vuelven a candidatarse para un nuevo periodo electoral. Cuando se escuchan comentarios en las campañas por suerte por los menos significa aunque sea bajo engaños de que queremos lo mejor para el país”, afirmó.

“Todos los que van a subir hablan de eliminar la corrupción y no lo han hecho en este periodo legislativo probablemente porque no le alcanzó el tiempo prometen para la próxima si sanear y estas es una de las razones para sanear. Tendrán que votar contra la corrupción porque si no lo hacen estarían mintiendo a cara descubierta”, aseguró.

Diputados del sector opositor presentaron este martes el libelo acusatorio para impulsar el juicio político contra Antonio Fretes, su hijo es investigado por una supuesta coima de más de G. 2500 millones por parte de Kassen Mohamad Hijazi para intentar evitar su extradición a los Estados Unidos.

