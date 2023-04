Debate entre candidatos al Congreso: Jóvenes plantean alternativas para luchar contra la corrupción

Escuchá esta Noticia en Audio.

Entre los candidatos estuvo Rubén Rubin, quien se postula para diputado por Central, en el debate expuso sus ideas y la importancia de hacer hincapié en el desempleo, en ese sentido propuso como solución a la Becal, que podría brindar una gestión para que los compatriotas enviados puedan tener un puesto de trabajo al volver.

“Creo que el gran empleador, el Estado paraguayo puede dar trabajo a los paraguayos trabajadores y no para los seccionaleros”, señaló.

Sobre inseguridad:

“El mejor garrote para la inseguridad son las oportunidades en salud, educación pero la inseguridad no espera. Tenemos que identificar las zonas rojas y propongo mano dura, entiendo que no es la solución pero la inseguridad no espera”, señaló Rubin.

Transporte y calidad de vida:

“El Estado le da la concesión del transporte público a empresarios amigos y después ya se olvida y no se encarga de regular, por ejemplo buses chatarras no, buses nuevos, reguladas no”, dijo el candidato a diputado por Central.

Salud Pública

“La plata no alcanza para medicamentos pero si alcanza para que algunos funcionarios tengan doble aguinaldo, hay otros que tienen ayuda vacacional, y así la plata obviamente no a alcanzar”, expresó.

Sobre la mujer:

“Mi abuela fue la primera ministra de la Mujer en este país, ella me enseñó que la mejor arma de la mujer es la libertad, que no debe depender del hombre. Las mujeres reconstruyeron el país”, indicó.

Corrupción y democracia:

“Sin duda que la dictadura no es el camino, ya lo vivimos y lo seguimos viviendo con sus secuelas, el camino va ser largo, no es que ustedes le votan a un candidato honesto y él va a curar todos los males del país”,

Por otra parte también estuvo la candidata a diputada por Asunción, Johanna Ortega manifestó que hace falta políticas públicas para el transporte público, en el que hizo el paralelismo de la gestión de Miguel Prieto con la compra de buses eléctricos para Ciudad del Este. “Falta políticas públicas porque hoy día el transporte es un negocio, hoy pasó en CDE que compraron con recursos propios entonces no hay que inventar nada” dijo.

También manifestó sobre su preocupación por la alta tendencia de reivindicar la dictadura y que se debe “poner de moda” ver a políticos corruptos en la cárcel.

Sobre sobre salud y educación

“En el ámbito de salud y educación es mínimo entonces debemos aumentar el presupuesto en esa área”, señaló Ortega

En tanto Mauricio Espínola, candidato a diputado por Asunción, señaló en que la corrupción es el mayor enemigo de la salud: “El peor enemigo de la salud es la corrupción, entonces trabajar con eso para fortalecer la salud pública”.

“En la zona de los bañados hay madres con estado de vulnerabilidad que después de las 3 de la tarde su hijo no se pueda enfermar. Tenemos que saber como futuros Parlamentarios saber como mantener las unidades de Salud”, dijo Espínola.

Transporte y calidad de vida

“Hay que buscar la forma de que puedan ingresar a Asunción por un lado y que salgan por otro lado. La calidad de la flota del transporte público hay que cambiar a buses eléctricos”, dijo el candidato a diputado por Asunción.

Corrupción y democracia

“La corrupción y el clientelismo se pluralizó, durante el gobierno de Lugo hubo robos a las arcas del Estado. Nos hacen un favor en atacar a Cartes porque Horacio Cartes es un fantasma que está prácticamente retirado”, expresó Espínola.

Bruno Defelippe, candidato a senador, señaló que el programa ‘Pohã Gratis’ de la Concertación ayudará a la distribución de medicamentos a los sectores vulnerables de la ciudadanía. “En lo que es salud la Concertación lanzó el programa ‘Pohã Gratis’ que garantiza el acceso a los medicamentos para la ciudadanía”, explicó

Sobre la seguridad laboral:

“Yo quiero ser senador para los emprendedores y trabajadores independientes, no hay mecanismo adecuado para el trabajador independiente para que hoy pueda aportar a IPS si quisiera”, dijo Defelippe.

Por otra parte Agustín Saguier, candidato a diputado por Asunción expresó que es inadmisible que el pueblo paraguayo pague seguros médicos privados a Parlamentarios: “La gran mayoría de los paraguayos le pagamos seguro privado a los funcionarios públicos, nosotros los paraguayos le pagamos millonada para que ellos vayan a un servicio privado. Hay que cambiar todo”.

Sobre el desempleo

“Yo me enfocaría en los Pymes y fortalecerlo porque representa el 70% de la fuerza laboral, lastimosamente no fue prioridad en los últimos gobiernos que tuvimos “, dijo Saguier.

Sobre inseguridad

“Como vamos a tener seguridad en un país en el que Parlamentarios que están liados con narcotraficantes. A ustedes les parece que vamos a tener seguridad si los jueces liberan a los delincuentes a las 24 horas de ser detenidos”, señaló Agustín Saguier.

Corrupción y democracia

“En el Paraguay los gobernantes perdieron la vergüenza por la falta de alternancia, le toman del pelo al pueblo. Si los jóvenes piensan en eso quiere decir que la sociedad está enferma”, dijo el candidato a diputado por Asunción.

En ese sentido la candidata a senadora, Carmen Alonso, propuso formalizar los empleos: “Hay mucho de informalidad en los empleos y eso hace que la gente no aporte para la jubilación. Lo más importante es trabajar por la formalidad”.

Sobre sobre salud

“La salud es resultado de Lugo, es parte del populismo como lo están haciendo hoy, la salud no es gratis ni lo va a ser. “Yo propongo que tomemos seriamente la Salud Pública y no de manera populista y considerar que si queremos medicamentos tenemos que ver los fondos para pagar”, indicó.