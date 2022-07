De terror: Hombre borracho derrama agua hirviendo a su pequeño de tres años

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Cuando recibimos la comunicación del hecho nos constituimos hasta el Hospital Distrital de San Estanislao, la madre nos comentó lo que pasó y estaban cocinando una cabeza de chancho que iban a comer porque era el cumpleaños de una de las personas, después del mediodía cuando se terminó de cocinar, el señor en estado etílico tomó el recipiente y derramó donde estaba jugando su hijo de tres años”, relató.

“La madre agarró al hijo y le llevó con su vecina en moto hasta el hospital. El señor ya esta imputado y detenido en la Comisaría Octava de San Estanislao. En principio se lo imputó por violación del deber de cuidado, posteriormente conforme a lo que se vaya colectando veré si su conducta va con otro tipo penal”, sostuvo.

Mencionó que “el hombre no puede justificar absolutamente nada por su estado etílico, cuando nos constituimos al lugar nos encontramos que el tipo no podía pararse solo. No podía equilibrarse al caminar, él prácticamente salió caminando con el policía, estaba muy ebrio”.

