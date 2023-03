Escuchá esta Noticia en Audio.

Según el subcomisario Freddy Villalba dijo a la 1020, el hombre que iba a bordo de la motocicleta poseía un arma de fuego mientras ocurrió el hecho y mencionó que están haciendo las investigaciones pertinentes. “Estamos investigando para localizar la casa del agresor quien poseía arma de fuego durante el acto”.

El incidente ocurrió sobre la avenida El Mensú de la ciudad de Hernandarias. “Los presentes manifiestan que hubo una discusión entre estas personas y se enfrentaron entre sí” expresó el subjefe de la Comisaría 5ta de esa ciudad.

“Muchos detalles no se pueden dar ya que estamos en plena tarea investigativa, pero ya tenemos una pista concreta sobre este hecho que ocurió, no quiero apresurar y dar informaciones para no estropear el trabajo que estamos habiendo” dijo el subcomisario.