¡De terror! Amputarán los dedos de una bebé por presunta negligencia médica

Según expresó el padre, posteriormente llegaron al Ineram a través de conocidos, donde diagnosticaron una neumonía bilateral, causando que la bebé perdiera la circulación en sus brazos

“En Ineram cuando llegó su bracito ya estaba azul, ya no llegaba la circulación de la sangre, le salvaron su brazo pero sus dedos ya eran imposibles de salvar”, lamentó el padre

Consultado por la posibilidad de realizar una denuncia contra el nosocomio de Hernandarias, dijo que necesita de ayuda legal para realizarlo

“Yo no quiero que nadie pasé lo que yo pasé, necesito de una persona que me guíe, no soy de muchos conocimientos, pero no quiero que le pasé a otra criatura. Me sentí impotente allá, me dijeron que le llevé a un privado y yo no tenía dinero”, finalizó.

El número de teléfono para contactar con Richard Orquiola es el: 0985 306 734