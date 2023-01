¡De no creer! Hombre que no sabía conducir chocó contra la vivienda de un periodista en PJC

Hombre que no sabía conducir maniobró un vehículo ocasionando un fuerte impacto contra la vivienda de un periodista en Pedro Juan Caballero. El comunicador Juan Vera explicó que fue “una desgracia con suerte” lo ocurrido ya que decidió no ir a tomar tereré en ese momento como normalmente lo hacía.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El vecino aparentemente estaba manipulando un vehículo recientemente adquirido, en un momento dado agarró impulso, retrocedió y accidentalmente en vez de frenar aceleró y fue a impactar a gran velocidad contra la pared de la casa, específicamente la baranda y se produjo esta desgracia con suerte”, relató.

“Lo que destacó en esta situación es que esa recinto lo utilizó al mediodía luego del laburo por unos minutos para tomar tereré antes del almuerzo. Ayer decidimos reunirnos en la cocina con mi señora esposa compartiendo el tereré, no así en el recinto que normalmente utilizamos para tomar tereré”, mencionó.

El periodista comentó que cuando ocurrió el hecho entró en desesperación porque no veía a su hijo que normalmente utilizaba el lugar para divertirse. Se tranquilizó cuando observó al mismo salir de su habitación, acotó que que fue una imprudencia que casi terminó de forma trágica.

“En un momento dado escuchamos un tremendo ruido parecía explosión, me levanté, mi señora me gritó, observó la pared derrumbada y no veo a mi hijo de nueve años. Entre en desesperación porque el utiliza ese recinto para jugar, fue terrible porque no se que sentir en ese momento, corrí entre en la pieza y afortunadamente se estaba retirando de su pieza asustado por el ruido”, contó.

“El señor es una persona buena, trabajadora pero ayer cometió un error terrible, una imprudencia tremenda que casi enlutó a una familia, la historia pudo ser diferente. Por suerte no estábamos en ese lugar, por suerte estamos bien gracias a Dios”, concluyó.

More Entradas for Show: Hora Pico