¡De no creer! Diputado fue censista pero no fue censado

El diputado Sebastián García se refirió al censo, "lastimosamente falló el sistema de un operativo tan grande, fui censista pero no fui censado, fui como censista al barrio Ciudad Nueva", dijo.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No llegaron los refrigerios, nos tuvimos que arreglar nosotros, no sé por qué no se previó una contingencia, evidentemente no se estuvo a la altura”, mencionó el diputado.

“No previeron una contingencia razonable, para cosas serias e importantes como estas queda totalmente relegada a segundo plano”, sostuvo.

También se refirió al trabajo que se hará posterior al censo, “pensar en lo que va a pasar en los próximos días realmente preocupa porque pierde legitimidad”.

“Empieza a circular una planilla por gmail para llenar un formulario para agendar una visita, una planilla totalmente informal sin responsabilidad alguna, se filtra ese dato y le expones a la gente que le empiecen a caer censistas truchos”, sostuvo.