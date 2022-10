Dato alarmante: Informe revela que 1306 niños y adolescentes desaparecieron en Paraguay en el 2021

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Estos datos son los últimos consolidados del año pasado por la Policía Nacional, encontramos 2525 personas que desaparecieron, de los cuales 1306 son menores de 18 años y preocupa bastante porque más de la mitad de las personas son niños/as y adolescentes”, explayó.

“Especificó que “encontramos que “quienes más desaparecen son niñas y adolescentes mujeres, el rango de edad de quienes desaparecen es de 13 a 17 años, 939 eran de ese rango y lo otro que también preocupa al cierre del 2021 es que sólo 655 localizados con vida y cinco sin vida y aún figuran en búsqueda 646 niños y niñas adolescentes, es un número que alarma”.

Cabrera señaló que las principales causas de “la desaparición de niñas y niños adolescentes tiene que ver con algunas pérdidas al interior de la familia por situaciones de violencia, abusos y maltratos, también que haya trata de personas, explotación laboral y sexual”.

Puntualizó que “el Estado no está haciendo nada, preocupa que no haya coordinación, una articulación entre las instituciones, no haya protocolo unificado, que la Policía no tenga recursos”.

