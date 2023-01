Danilo Santacruz no iría a Rosario Central, según periodista argentino

El periodista argentino Enrique Genovar manifestó que tras consultar con un directivo de Rosario Central le confirmó que el futbolista paraguayo Danilo Santacruz no iría al Canalla. “Me dijo tácita y concretamente que no va a venir”, refirió.

“La información que tengo hasta ahora es que no va a venir, hace un rato consulté a un directivo muy importante de la institución y uno de los temas fue preguntarle sobre Santacruz, me dijo tácita y concretamente que no va a venir”, expresó.

Mencionó que el futuro del exfutbolista del club Nacional no estaría ligado al club Atlético Rosario Central.

Aseguró que el único jugador paraguayo que estaba en miras del Canalla fue Danilo Santacruz.

“Mañana estaría llegando un jugador uruguayo de Defensor Sporting”, acotó.

