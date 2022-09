Cuestionan “trabas” en reglamentación de Ley para financiar ollas populares

Cira Novara, integrante de la Articulación de Ollas Populares cuestionó las “trabas” en el proceso de reglamentación del proyecto de Ley para financiar las ollas populares. “Están haciendo una bicicleteada, no les interesa y están en otras cosas”, sentenció.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Fue un gran logro la aprobación de la Ley, pero todavía no se terminó la reglamentación. Se tiene que hacer un manual operativo”, comentó.

“Nosotros también brindamos los aportes al Ministerio de Desarrollo y planteamos que ese proceso de elaboración del operativo se realice de manera participativa”, agregó.

“Todavía no se puede realizar el desembolso para que las comunidades accedan a los insumos para llevar una mejor alimentación a las familias que están pasando por una crisis muy fuerte”, lamentó.

“Están haciendo una bicicleteada, nos dicen dentro de 10 días, que tienen que ajustar la reglamentación y hacer algunos cambios”, señaló.

More Entradas for Show: Made in Paraguay