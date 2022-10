Cuatro gobiernos de América Latina podrían ser progresistas tras 200 años si Lula gana en Brasil

Escuchá esta Noticia en Audio.

“La elección de mañana puede significar un vuelco de toda América Latina. Si gana Lula será la primera vez en 200 años que habrá Gobiernos progresistas en Brasil, México, Colombia y Argentina”, expresó.

“Pero en América del Sur va a ser toda progresista salvo Paraguay, Uruguay y Ecuador que son los tres países con menos población. Será un giro total”, dijo

Cabe recordar que según la encuesta de Datafolha, Lula tendría el 53% de los votos válidos y Bolsonaro el 47%, mientras que los indecisos o los votos en blanco o nulos representarían el 7%.

Este domingo 30 de octubre los ciudadanos de Brasil elegirán presidente entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Cabe recordar que en la primera vuelta el expresidente se impuso con el 48, 4 % de los votos contra 43,2% del actual mandatario.

