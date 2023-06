¿Cuál es la segunda fuerza política? “Cruzada le esta sacando una cabeza al PLRA”, afirma Richer

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El PLRA está pasando por una profunda crisis. Terminaron como en el 2018. Ellos siguen pagando un error histórico. Nunca tuvieron autocrítica”, empezó diciendo el senador

Sobre la derrota de Efraín Alegre

“No hay unidad en el proyecto de la oposición. No alcanza solo criticando al Partido Colorado, los liberales tienen que demostrar que son diferentes a los colorados, que sí tienen proyectos”.

“El PLRA se distanció del Frente Guasú. No hubo una construcción de la unidad a partir de la diferencia. No sé qué análisis hace el efrainismo, pero ellos no aportaron nada”.

“Hay muchos partidos que estaban dentro de la concertación que tampoco hacían campaña por Efraín, esto merece un análisis, hay que preparar se para el 2028, o sinó seguiremos atrapados en el mismo esquema que no funciona”.

Sobre quién es la sercera fuerza política.

“Si tomamos como referencia las bancadas en el Congreso es Cruzada Nacional, pero el PLRA tiene más estructura”.

“Los colorados tuvieron la misma cantidad de votos de siempre, con eso ganaron, fue la oposición quienes no tuvieron más votos”.