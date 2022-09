Cruzada Nacional como partido no existe jurídicamente para el Tribunal, dicen desde la Concertación

Señaló que Paraguayo Cubas puede seguir con su candidatura porque su partido nunca formó parte del acuerdo. “Se puede entender que Payo propició candidaturas a Diputación y Gobernación dentro de la Concertación, sí. Ahora, su candidatura en particular, no inscribió (…) El movimiento Solución no propició una candidatura a Presidente de la República”, dijo.

Rojas explicó que la ley prohíbe que se matriculen dos candidaturas en más de una agrupación política. Alegó que recibieron una nota para desvincular las candidaturas a la Diputación y a la Junta Departamental de Cordillera y Presidente Hayes, pero que las mismas fueron rechazadas porque el documento estaba identificado como Cruzada Nacional y no “Movimiento Solución”.

