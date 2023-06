Cruzada Nacional analiza crear bancada independiente:”Convocaremos a senadores antisistemas”, dicen

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sobre nuevo formulario de afiliación del Partido Cruzada Nacional:

“Se decidió a través de autoridades del partido. Se decidió hacer un nuevo formulario, debido al fenómeno que se dió durante las elecciones, queremos saber quienes son los que se van a afiliar, sabemos que muchas personas quieren usar los partidos políticos para blanquear sus cuentas, hay afiliaciones que no podremos frenar, pero queremos tener un mejor control”, afirmó la abogada.

Sobre Payo Cubas:

“Para nosotros Payo es un preso político. A él se le rechazaron todas las medidas. No sé si el tema del celular también se rechazó. Payo debe tener los mismos derechos que todos los demás presos, y muchos tienen muchos privilegios”.

“Soy tuitera de alma, me extraña mucho la posición de EE. UU. con respecto a Payo y no hace nada, no entiendo eso, pero dijeron que capaz a ellos les conviene que Payo siga preso, ya que él quería establecer relaciones con China, cada uno debe quitar sus conclusiones”.

Sobre el Congreso:

“Somos la tercera fuerza política, yo no puedo pasar por la autoridad del partido ahora lo hicieron oficial. Sobre la bancada, yo no he hablado con Yolanda sobre la presidencia, vamos a convocar a todos los senadores electos que sean “antisistemas” como nosotros y veremos qué hacer con lo de la Bancada. No vamos a unirnos a otros como Kattya (González) que nos ofende y habla mal de nosotros de Payo y del partido”.