Cruce entre Torales y Canese en sesión del Parlasur es “un circo pobre”, dice Tomás Bittar

“Hay un grupito que va y arma lío denuncia fraudes de las elecciones pasadas, pero son argumentos medio tirado de los pelos, porque los mismos argentinos y uruguayos dicen que presenten pruebas” parlamentario.

“Le tengo aprecio a Canese, pero es un circo pobre, es el último pataleo ya no hay más nada, son 700 mil votos de diferencias. El 30 de abril hubo una rotura terrible, no quiero terminar la frase, pero fue terrible”, señaló.

Sobre Santiago Peña:

“Estoy colaborando en todo lo que pueda, la verdad no hablamos de ningún cargo. En algún momento me comentó algo y le dije que en este momento estamos para colaborar y llevar adelante los temas, pero no tengo pretensiones por ahora de ocupar algún cargo, no puedo decir dentro de tres meses”, dijo.

Sobre los trabajos realizados:

“Fui dos veces presidente, primera vez en la historia en el Parlamento del Mercosur fue una persona dos veces presidente, pusimos la vara bastante alta”, mencionó.

Su visita a Marruecos:

“Es impresionante, gracias a Dios tuve la suerte que el rey este interesado, incluso me escribió una carta personal. Mantenemos una posición del Sur al Sur”, expresó.