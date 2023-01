Crisis en Perú: “Hay un golpe de Estado en curso”, dice periodista e investigador

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hay que ponerle nombre y apellido a lo que sucede, y en Perú hay un golpe de Estado en curso. Al principio hubo una discusión de si era un golpe de Estado o un proceso de transición constitucional. La realidad es que hoy llegamos a 55 muertos, más de un muerto por día en lo que va del mandato de Dina Boluarte”, contó.

Comentó que hay una serie de protestas masivas sobre todo en las regiones. “Se expresa una contradicción grande que existe en Perú como en muchos de los países de Latinoamérica”, acotó.

“Comenzó una movilización monumental hacia Lima que las organizaciones la llamaron la toma de Lima. Buscan poner sobre la mesa la Asamblea Constituyente, otra es el cierre del Congreso y la libertad para Pedro Castillo al que condenaron a un año y medio de prisión preventiva”, expresó.

