Crisis en Brasil: Experto considera que intento de golpe de Estado a Lula se planeó hace años

El magíster en Ciencias Políticas (USP - Brasil), Amilcar Salas consideró que la invasión por parte de seguidores del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro en sedes gubernamentales en Brasilia, destruyendo propiedades y pidiendo al Ejército que interviniera y derrocará a Lula no sólo fue “preparado” hace meses sino inclusive años.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Una de las cosas que prometió Lula es la división del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad, aunque después con el calor de la campaña esta promesa se quedó un poco”, expresó.

“Hay ciertas figuras claves y un problema estructural. Existe una nueva agenda que se le pone sobre la mesa a Lula que quería arrancar el Gobierno con otras agendas”, refirió.

“Existe una ideología bolsonarista de ir por fuera de la autoridad civil, esto se va cultivando no sólo en la formación sino en algo que es de estos tiempos que es que muchos policías militares tienen su expresividad pública (…) Hay una identificación muy fuerte con Bolsonaro”, comentó.

More Entradas for Show: Made in Paraguay