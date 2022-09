¿Crisis del agua en el Chaco?: Urge que acueducto llegue a todas las comunidades indígenas

Los pobladores del Chaco atraviesan por una difícil situación ante la escasez de lluvia y la falta de agua. Sereda Ronald Picanerai, del Pueblo Ayoreo, sostuvo que es “urgente” que el acueducto llegue a la comunidad Campo Loro - Filadelfia. “Nosotros sufrimos cuando no hay agua”, dijo.

“La última lluvia grande fue en enero. Hace 15 días tuvimos una lluvia pero no fue grande y era para calmar el polvo de nuestra zona. Tenemos 3 tajamar cerca de la comunidad y están totalmente secos, sin agua. También tenemos a 2km otro tajamar que utilizamos”, comentó.

Señaló que hay personas pudientes que compran agua para su consumo del supermercado. Sin embargo afirmó que otros “no tienen plata” y no pueden acceder al líquido vital. “Nosotros sufrimos cuando no hay agua”, lamentó.

“Pedimos al Gobierno Nacional que atiendan nuestros reclamos. Nosotros pedimos, ellos nos dicen si, pero al final no cumplen”, refirió.

