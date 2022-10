Criminales utilizan misma logística en tráfico de cigarrillos, contrabando y lavado, concluye CBI

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hay varios hallazgos, pero el titular más importante de esto es que Paraguay se convirtió en un corredor logístico de organizaciones criminales transnacionales y de lavado de dinero”, aseveró.

“Nos damos cuenta que los mecanismos son los mismos utilizados por diferentes tipos de redes delictivas desde el contrabando de cigarrillos, pasando por el contrabando frutihortícola, narcotráfico y tráfico de armas que comparten los mismos servicios logísticos”, mencionó.

“Fue un esfuerzo importante de todo un equipo de trabajo con funcionarios y otros colegas parlamentarios que aportaron también. Pienso que este trabajo será útil con el correr del tiempo incluso por la extensión”, expresó.

More Entradas for Show: Made in Paraguay