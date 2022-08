Crimen organizado y asesinato de Pecci, temas abordados entre Mark Wells y Federico González

Escuchá esta Noticia en Audio.

Precisamente este fue uno de los puntos abordados este jueves por el ministro González y el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Mark Wells, quien se encuentra de visita oficial en Asunción desde el martes. La reunión tuvo lugar en la sede ministerial.

El titular del Ministerio del Interior detalló que el dialogo giró en torno a los temas de la agenda bilateral, específicamente sobre la seguridad, lucha contra el crimen transnacional y la investigación del caso del fiscal asesinado en Colombia, Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de este año.

Sobre este punto, dijo que los resultados obtenidos son fruto de tareas conjuntas entre el Paraguay y Brasil, con apoyo de agencias americanas para colectar datos para la investigación.

“Es un caso emblemático para nosotros, el mundo y la región, casi nunca se ha dado un caso de esa magnitud por la manera en que lo hicieron y por ello, debemos llegar hasta los autores intelectuales del hecho”, exteriorizó González.

Requerido sobre la designación de figuras significativamente corruptas, el subsecretario de Estados Unidos, anunció que su país seguirá utilizando todas las herramientas que estén a su alcance para contribuir en la lucha contra la corrupción.

En ese aspecto, habló acerca de la continuidad de intercambio de datos sobre en base de la inteligencia y ante todo, la confianza existente entre los dos gobiernos que guarden directa vinculación en la lucha contra el crimen transnacional.

“Se habló de intercambio de información en todos los casos, en general. La mejor manera de evitar que sucedan los hechos delictivos es previendo eso sobre la base de la información de inteligencia”, indicó.

Asimismo afirmó que durante la reunión no se mencionaron nombres de paraguayos que pasarían a formar la lista de personas no elegibles para ingresar a los Estados Unidos, no obstante, remarcó que seguirán evaluando como lo vienen haciendo en todos los países.

“El subsecretario manifestó que se estaría evaluando aplicar sanciones en el ámbito financiero, no mencionó la posibilidad de extradición”, subrayó el alto funcionario estatal tras participar de la ceremonia de despedida del presidente de la República, Mario Abdo Benítez con motivo de su viaje al Vaticano.