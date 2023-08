Crear el Ministerio de Economía es el paso “para algo más grande”, dice futuro ministro de Hacienda

La Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley que Crea el Ministerio de Economía

“Estaba siguiendo la sesión y es un paso en la dirección correcta, pero es el árbol dentro de un bosque, tanto la fusión como la Aduana y la SET y esta fusión entre Secretaria de la Función Pública, STP y el Ministerio de Hacienda son ejemplos de algo más grandes”, dijo.

“Lo que se estuvo viendo es que habían muchísimas instituciones que hacen funciones similares, por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Económico Social, ellos manejan Tekoporã, Pytyvõ fue manejado desde el Gabinete Social y Adulto Mayor está manejado por el Ministerio de Hacienda, no tiene sentido. Si se aprueba voy a ser ministro de Economía y Finanzas, el MEF sería más fácil para seguir con los acronísmos”, sostuvo.

“La mayoría de los economistas están de acuerdo con la creación del Ministerio de Economía, vi muchos artículos firmados de personas que es bastante pública dando su opinión sobre esto”, mencionó.

¿El Ministerio de Economía y Finanzas se encargará de recaudar?

“Dentro de todo el MEF va a seguir siendo la entidad rectora de esa nueva entidad recaudadora y a través de eso se integra al Poder Ejecutivo”, expresó.

¿Cómo está la salud de la economía paraguaya?

“Está golpeada por diferentes factores, vino la pandemia, luego la guerra de Rusia con Ucrania y en parte está golpeada por políticas internas. Fuimos muy críticos en su momento con el Banco Central porque se demoró en tomar medidas para evitar que la inflación sea titular de prensa”, manifestó.

¿Cuál es la propuesta para utilizar el dinero proveniente de Itaipú?

“Debemos ser cuidadosos porque tenemos ahí un activo, hay muchas cosas que se pueden hacer, Itaipú tiene que ser un instrumento de desarrollo en el país, hay que tener en cuenta lo social y lo medioambiental, no solo lo económico”, explicó.

¿Que piensa de IPS?

“Es un elefante, ahí no sabemos qué vamos a encontrar, no sé cuántos roperos hay dentro de los cadáveres no es que hay un cadáver dentro del ropero. Hay dos cuestiones ahí, la salud y el manejo de la plata y creo que vamos a encontrar muchas sorpresas desagradables”, comentó.