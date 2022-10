Cooperativa norteña ayuda a agricultores para evitar intermediarios y exportar productos

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hay mucha historia detrás de esta cooperativa. Nuestros padres comenzaron a organizarse en una empresa social en busca de evitar intermediarios, porque el problema de siempre con los productores es el intermediario”, comentó.

“En su momento salieron más de 12 mil productores a las calles por rabia, porque se sabía que el precio internacional en su momento era bueno y el monto que querían pagar a los productores era ínfimo”, contó.

Por su parte el senador José “Pakova” Ledesma habló de la cooperativa y recordó cómo ayudaron a los productores.

“Trabajaron bastante, tocaron puertas por todos lados para generar la producción que ellos han hecho sacrificadamente”, señaló.

“Tuvieron el respaldo de gente que entiende en materia administrativa y entonces esto generó que esto sea una bella realidad. Prácticamente están agrandando sus asociados y productos que están vendiendo en el mercado local y externo”, dijo.

