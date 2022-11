Convocan a una manifestación pacífica contra polución sonora frente a la Municipalidad capitalina

El exfiscal Ricardo Merlo, representante de "No a la polución sonora CICOPOL", informó que él y otros ciudadanos autoconvocados estarán el martes a las 12 horas frente a la Municipalidad de Asunción para realizar una marcha pacífica a fin de pedir que se cumplan las leyes sobre la polución sonora que afecta a muchos vecinos de la capital.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Queremos que las municipalidades nos escuchen, queremos ser visibles. Sabemos que la gente tiene derecho a divertirse, pero sin molestar”, dijo el exfiscal quien invitó a todas las personas que quieran adherirse a la marcha.

Merlo invitó a todos a ser más empáticos con las personas que tienen que dormir en horas de la noche ya que hay diferentes necesidades como trabajo, padres que deben llevar temprano a sus hijos al colegios, personas de tercera edad o con necesidades especiales, entre otras necesidades. “Debemos comenzar por el respeto. Tenemos cuestiones muy graves, hay locales que hacen fiesta de jueves a domingos con música a alto volumen”.

Sobre el marco legal explicó que hay un esquema bien pensado de leyes y sanciones para los que no cumplan con las normativas, pero la corrupción impide que se cumplan las normas. “Los fiscales pueden incautar los elementos sonoros si no se hace respetar la ley en 24 horas. Hay todas las herramientas legales, pero no se cumplen”.

“Tenemos que vivir en consideración, en buena vecindad. Tenemos que recuperar el respeto”, cerró diciendo el exfiscal.