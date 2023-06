Controles aleatorios de la Policía: No portar la cédula no es un delito, dice abogado

El abogado José Casañas Levi, explicó que existen varios argumentos legales para posicionarse en contra de los controles aleatorios realizados por la Policía, tanto en las rutas como a los transeúntes. Levi apuntó que la Constitución permite el libre tránsito, y que el hecho de no portar la cédula de identidad en el momento de que un agente lo requiera, no supone un delito.

“Me parece que son conceptos que fueron totalmente abandonados en el mundo occidental moderno. Esas ideas de controlar a las personas proviene de un sistema policíaco y fue

abandonado por el de legalidad que rige la Constitución, donde se expresa que las autoridades pueden ejercer la fuerza cuando la ley se lo permita”, expresó.

“La persona está protegida por la ley frente a la autoridad. Si la autoridad no tiene obstáculos se convierte en una sociedad autoritario. El libre tránsito le garantiza a una persona que si no se encuentra realizando un hecho ilícito, la policia no tiene porque intervenir en su libertad”, agregó.

Barreras policiales

“El término de barreras aleatorias es muy elegante, lo que hacen es cerrar las rutas, el policía necesita dos testigos que no sean policías, la ley pide que se labre un acta, anote los datos, explique el motivo de la requisa y que encontró”, explicó.

“Lo que hay que hacer es exigir al policía que labre un acta, se debe dejar un registro, después yo voy a tener una copia de esa acta, me van a tener 6 horas y luego voy a ir a la fiscalía”, recomendó el letrado.