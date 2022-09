Cónsul denuncia trato “indignante” en Cancillería: “Fue una cosa espantosa, nunca vi algo igual”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Es una familia de Villa Elisa. Los padres son argentinos, un niño de 15 años y su hermano de 16 estaban descansando en el patio que queda al lado de un tinglado que funciona como taller, este lugar no estaba en condiciones de manipular objetos explosivos. Ahí se llevaban camiones cisternas de gas para repararlos. Esto fué hace 2 años. Este caso terminó en manos del fiscal General Adjunto el doctor Zacarías, quien pidió la absolución del caso. Ni siquiera se pudo hacer el peritaje en ese lugar”

“Uno de los chicos murió se le cayó una pared encima y el hermano quedó gravemente herido”. “La jueza Isabel Bracho, que es criteriosa, realizó un trámite de oposición contra el fiscal Zacarías”.

“Hemos estado ayer en Cancillería, pedimos audiencia con el director de Cancillería (Jorge Brizuela), primero postergó la audiencia, eso no suele pasar porque cuando hablamos de derechos humanos son temas urgentes. Ayer nos atendió y nos atendió muy mal, de una forma totalmente increíble, nunca imaginé que alguien que fuera director de DD.HH de Cancillería, nos atendiera de manera adversa. Nosotros necesitábamos tener un diálogo importante, un diálogo de entendimiento. Nos encontramos con una pared de frialdad. Fue una cosa espantosa. Nunca vi algo igual. No puedo creer como una persona así pueda ser director de DD.HH. Salimos indignados, fui con los padres de la padres de las víctimas, no pudimos resolver nada.”

“Estamos extremadamente preocupados, queremos que este caso se conozca que salga a luz”, relató el cónsul.

