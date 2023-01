Consideran despropósito seguir insistiendo con la impugnación de la candidatura de Fernando Lugo

Guillermo 'Willy' Cortes y el doctor Gustavo Guggiari forman parte del movimiento de Theodore Stimson y lo cuestionan por apelar la decisión del Tribunal Electoral Primera Sala que rechazó in limine el pedido de impugnación de la candidatura al Senado de Fernando Lugo.

Guillermo ‘Willy’ Cortes, precandidato a senador nacional por el Movimiento ‘Libertas’ mencionó que considera salir del moviente político por la acción Theodore Stimson de impugnar la candidatura de Fernando Lugo.

“Yo creo que la democracia, lo que no creo es que alguien debe ser falsamente representado. Todo es tan polarizado. Yo tengo entendido en que el apeló y entonces el insiste en ese camino, yo estaba en contra de esto y no estoy de acuerdo”, manifestó.

En tanto el doctor Gustavo Guggiari, ex precandidato a senador por el Movimiento ‘Libertas’ fue tajante y se mostró molesto por la medida tomada por su compañero de movimiento.

“Estoy en total desacuerdo porque no es la forma, fue erróneo lo que hizo Theodore Stimson , no se puede intentar impugnar a un referente. Es un despropósito y está totalmente fuera de lugar, que podamos trabajar de forma consensuada y no podemos detenernos en estas minucias”, manifestó.

“Es algo inusual, esto a mi me aleja del movimiento, no podemos tomar este tipo de medidas, debemos unirnos y me da mucha vergüenza”, señaló Guggiari.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay rechazó el pasado lunes un recurso de impugnación presentado contra la candidatura Fernando Lugo, que encabeza la lista de aspirantes al Senado por la alianza Frente Guasú y el abogado Theodore Stimson considera que se puede reconsiderar el fallo: “Se puede revertir el fallo in limine y a partir de ahí reiniciar el proceso”, había dicho a Ñandutí.