Conductores de plataformas anuncian movilizaciones si Gobierno no baja precios de los carburantes

Basilio Duarte, representante de la Federación de Conductores de Plataformas, manifestó que analizan posibles movilizaciones a causa del nuevo incremento de los precios de los combustibles. Apuntó que no quieren llegar a esta situación, sin embargo, el Gobierno no actúa para buscar probables soluciones.

Escuchá esta Noticia en Audio.

Indicó que anteriormente dependían de la fuerza que tenía el sector camionero, pero con la creación de la Federación que aglutina unos 1200 conductores dice que cuentan con todos los elementos para llevar a cabo una gran manifestación.

“No puedo negar que desde ayer eso es tema de conversación en todos nuestros grupos y más dentro de la Federación, este Gobierno logró separarnos de los camioneros porque anteriormente nos manifestábamos juntos. Sigo en contacto con ellos, pero Petropar está haciendo las negociaciones por separado, a ellos le dieron otro tipo de beneficios en el diesel y dejaron a los nafteros de lado”, explicó.

“Por eso es que formamos la Federación, es un grupo de doce asociaciones que nos unimos para tener fuerza propia, anteriormente dependíamos de los camioneros. Hoy en día puedo decir que somos 1200 conductores de plataformas y estamos en condiciones de movilizarnos de forma independiente”, agregó.

“Ayer ya estuvimos conversando con otros compañeros, está latente esa posibilidad, no nos gusta también porque afecta derechos de terceros, pero lastimosamente este Gobierno no te escucha o no te hace caso si no recurrimos a estos tipos de acciones”, finalizó.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias