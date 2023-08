Condena a odontóloga y bioquímica por el caso Sol Chávez es razonable, dice abogado de la familia

José Armoa, representante legal de la familia de Sol Chávez, joven fallecida por dosis letal de flúor, señaló que si bien no consiguieron el propósito de la pena máxima, están conformes con la sentencia de 4 y 3 años de prisión de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa. “Lo que no queríamos era que se le apliquen las famosas penas exiguas de 1 a 2 años, las cuales son pasibles de cambiarse por otras menos gravosas”, expresó.

El abogado dijo que los argumentos de la defensa no fueron sólidos. “Al no poder defender el fondo de la cuestión, quisieron dispersar la atención, es decir; echando la culpa a otras personas, dijeron que no se le atendió bien en el sanatorio donde acudió, que el toxicológico no empleó los medios adecuados para su cuidado, sin embargo, en ningún momento pudieron rebatir que estábamos hablando de una dosis por 2000 veces más de lo indicado”, indicó Armoa.

Por útimo, manifestó que a lo largo del procedimiento, ni la odontóloga, ni la bioquíma se acercaron a la familia para demostrar arrepentimiento y pedir disculpas. “La odontóloga el día de ayer en el juicio, en un momento dado pidió disculpas, pero creemos que las disculpas y el arrepentimiento hay que demostrar en un momento adecuado, es común pedir disculpas cuando ya están a punto de ser sentenciados”, afirmó.