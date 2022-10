Concesión irregular de créditos: Fiscalía no pide datos a ESSAP para evitar “fuga de información”

La fiscala Belinda Bobadilla encabeza la investigación sobre la concesión irregular de préstamos a presuntos funcionarios de ESSAP. Allanaron el domicilio del expresidente de la Asociación de Funcionarios de la ESSAP sin embargo afirmó que aún no solicitaron datos a la institución para evitar “fuga de información”.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“La denuncia fue formulada por la empresa de créditos Fast Credit que firmó un convenio con la Asociación de Funcionarios de la ESSAP por el cual otorgaban préstamos a personas que fueran asociadas y funcionarias de la institución”, comentó.

“Los trámites se iniciaron de forma regular. Los asociados pedían créditos que iban de G. 5 a 10 millones. El presidente de la Asociación admitía las órdenes de créditos y ese listado enviaba a la empresa de créditos que otorgaban los préstamos a las personas”, continúo relatando.

“Hasta que en el mes de marzo a raíz de que por circular de la ESSAP se manifestó que no realizarán descuentos a sus funcionarios por cuotas sociales ni de préstamos que tuviesen con casas comerciales”, dijo.

“La empresa ya no podía cobrar el monto de las cuotas de préstamos que había otorgado a los funcionarios de la ESSAP. Intentaron contactar directamente con las personas y no pudieron, dado que los domicilios que figuraban eran en sede de la institución. Comenzaron a indagar y tomaron conocimiento de que aparentemente esas personas no eran funcionarios”, refirió.

“Hay un gran volumen de documentaciones y lo más posible es que se tengan que peritar las firmas estampadas. No formulé aún una imputación en contra del mismo (Carlos Alberto Franco). La primera decisión fue hacer el allanamiento y no pedir aún datos a la ESSAP justamente para evitar fugas de información. Voy a corroborar otros extremos de la denuncia”, señaló.

