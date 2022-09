Concertación: “Partidos que están dentro no dan garantías de luchar contra injusticias”

El presidente del Partido Convergencia Socialista, Ramón Medina sostuvo que los Partidos que se encuentran dentro de la Concertación “no dan garantías de luchar contra las injusticias”. Mencionó que las chapas conformadas dentro de la coalición no representan a la oposición.



“El proceder político de muchos de los partidos que están en la Concertación no me dan las garantías en la lucha contra las grandes injusticias”, manifestó.

¿Por qué tomaron la decisión de abandonar la Concertación?

“Queríamos hacer un debate interno para discutir políticamente la cuestión de la Concertación para clarificar las ideas y hoja de ruta para volver a la Concertación y ver si se generan las condiciones en el marco de expectativas que se viene construyendo desde el punto de vista del Frente Guasu”, explicó.

“La Concertación no es sólo el hecho de juntarnos y la posibilidad de irnos a una interna. Pero para nosotros no es sólo eso sino un acuerdo político que debe durar 5 años”, agregó.

