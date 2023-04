Concertación obtuvo crédito de USD 1.200.000 para financiar su campaña, afirma Jaeggli

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Nosotros conseguimos un crédito para el evento porque vamos a necesitar USD 1.200.000 porque tenemos 20 mil personas que se deben quedar en las mesas, el resto no me importa un carajo. Cada uno que se vea y gaste en su candidatura, yo me preocupo por el día D y la Concertación”, aseveró.