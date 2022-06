Concepción: No cuentan con camas de UTI pediátricas en la zona por falta de personal capacitado

El doctor Hugo Cabrera, director de la Primera Región Sanitaria de Concepción, mencionó que los casos respiratorios en niños van en aumento y manifestó con mucha preocupación que no cuentan con camas de Terapia Intensiva Pediátricas en la zona por falta de personal capacitado. “Los pacientes con casos graves son trasladados hasta la capital”, dijo.

“Los niños más pequeños son los que se ven más afectados por los cuadros respiratorios. Prácticamente casos de covid ya no tenemos pero sí nuestro Pabellón de Contingencia en la sala de pediatría estuvo con números importantes de pacientes”, expresó.

“No es que el Ministerio no nos dé sino que no hay la cantidad de médicos pediatras terapistas. Es un servicio muy delicado que el manejo no es nada fácil”, señaló.

“Nosotros estamos muy lejanos de todo. Pero apostamos siempre a la consulta precoz y eso nos permite disminuir los números de pacientes”, mencionó.